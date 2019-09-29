Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 вересня, Маріуполь прийматиме чернігівську Десну в рамках 9 туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами на матч.
Маріуполь: Гальчук - Кирюханцев, Чоботенко, Дава, Корнієнко - Федорчук, Танковський, Чурко - Мишньов, Вакула, Топалов
Запасні: Поспєлов, Яворський, Полегенько, Кащук, Тищенко, Путря, Горбунов
Десна: Паст - Д.Фаворов, Гітченко, Імереков, Мостовий - Огіря, Конопля, Картушов, Козик - Філіппов, Хльобас
Запасні: Литовка, Єрмаков, Калітвінцев, Старенький, Домбровський, Дегтярьов, А.Фаворов
Читайте прев'ю матчу.
Раніше Шахтар мінімально переміг Десну.