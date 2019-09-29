Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола заявив, що клуб не має ресурсів для підписання нових гравців у зимове трансферне вікно.

Цим обурився екс-футболіст Манчестер Юнайтед Гарі Невілл.

"Потрібно розраховувати, що Сіті буде витрачати гроші в січні. Потім почув заяву Гвардіоли, що у них немає грошей. Але ж у них їх більше, ніж у всіх інших. Їхнього складу не вистачить на Лігу чемпіонів і АПЛ, і Гвардіола це прекрасно знає. Він знає стандарти більше, ніж будь-хто інший", – сказав Невілл.