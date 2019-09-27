Бразильський нападник Габріель Жезус хоче грати більше у важливих матчах команди.

Про це розповів сам гравець.

"Я тут уже майже три роки, це мій четвертий сезон, і це змушує мене хотіти грати більше. Очевидно, що дуже важко конкурувати за місце з Агуеро, найбільшою легендою цього клубу. Я розумію рішення тренера і поважаю Серхіо, його історію тут і те, що він робить зараз.

Особисто для мене минулий сезон був дуже важким. У мене не було можливості грати в багатьох матчах. Це дійсно боляче, коли ви не отримуєте шансів у важливих іграх, тому я був розчарований. Думаю, що це нормально, і я ніколи не був непрофесійним в цьому відношенні. Я був дуже засмучений, але все розумів", - сказав Жезус.