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Санжар: Карпати подарували перемогу Колосу

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Наставник львівян про гру з ковалівцями
Санжар: Карпати подарували перемогу Колосу
#Карпати, #Санжар

Джерело - ФК Карпати.

Карпати у матчі чемпіонату України  з Колосом (1:2) припустилися помилок, привезли собі голи.

Про це заявив наставник львівян Роман Санжар.

"Вважаю, що сьогодні Карпати подарували перемогу Колосу. Ми припустилися помилок, привезли собі голи. Потім всю гру старалися і билися, створювали моменти. Проте так і не змогли вибороти хоча б нічию. Як на мене, по грі Карпати виглядали краще, однак наші помилки стали ключовими. Крім того, далася взнаки слабка реалізація моментів. Пенальті треба забивати...", - зазначив Санжар.

Нагадаємо, Інгулець у серії пенальті переміг Карпати у Кубку України.

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