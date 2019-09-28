Санжар: Карпати подарували перемогу Колосу

Карпати у матчі чемпіонату України з Колосом (1:2) припустилися помилок, привезли собі голи.

Про це заявив наставник львівян Роман Санжар.

"Вважаю, що сьогодні Карпати подарували перемогу Колосу. Ми припустилися помилок, привезли собі голи. Потім всю гру старалися і билися, створювали моменти. Проте так і не змогли вибороти хоча б нічию. Як на мене, по грі Карпати виглядали краще, однак наші помилки стали ключовими. Крім того, далася взнаки слабка реалізація моментів. Пенальті треба забивати...", - зазначив Санжар.