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Мілан може змінити власника до кінця року

Сьогодні 12:37 187 0
Повернення Аллегрі стане пріоритетом нового керівництва
Мілан може змінити власника до кінця року
#Мілан, #Аллегрі

Джерело - Футбол 24.

Фінансові проблеми Мілана можуть призвести до кардинальних змін у керівництві клубу та на тренерському містку команди.

Про це повідомляє La Repubblica.

Поточний власник Мілана, інвестиційний фонд Elliott Management, готовий продати клуб.

Головним претендентом на "россонері" називають магната Бернара Арно, який володіє групою компаній Louis Vuitton Moёt Hennessy.

Переговори між сторонами вже розпочались, існує імовірність, що угоду буде закрито до кінця 2019 року. Орієнтовна сума продажу – 960 млн євро.

Джерело додає, що одним з перших рішень нового керівництва може стати повернення в Мілан Массіміліано Аллегрі.

Саме 52-річний італієць привів "россонері" до останнього наразі чемпіонства у сезоні 2010/11. Щоправда, запрошення зіркового наставника можливе лише у наступній кампанії.

Нагадаємо, Моурінью відмовив Мілану, адже хоче повернутися до Реала.

Раніше, Моурінью жорстко розкритикував Манчестер Юнайтед.

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