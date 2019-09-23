Манчестер Юнайтед не показує тієї гри, на яку розраховують уболівальники.

Про це розповів екс-головний тренер МЮ Жозе Моурінью.

"Мене звільнили, і, мабуть, я був звільнений заслужено, адже я ніс відповідальність як головний тренер. Але сумна реальність полягає в тому, що зараз Манчестер Юнайтед виглядає ще гірше, ніж при мені. І це сумно. Люди думають, що я насолоджуюся ситуацією, але мені це зовсім не подобається", - відзначив Моурінью.