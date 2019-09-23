Джерело - sport.ua.
Манчестер Юнайтед не показує тієї гри, на яку розраховують уболівальники.
Про це розповів екс-головний тренер МЮ Жозе Моурінью.
"Мене звільнили, і, мабуть, я був звільнений заслужено, адже я ніс відповідальність як головний тренер. Але сумна реальність полягає в тому, що зараз Манчестер Юнайтед виглядає ще гірше, ніж при мені. І це сумно. Люди думають, що я насолоджуюся ситуацією, але мені це зовсім не подобається", - відзначив Моурінью.
Нагадаємо, гол Ярмоленка приніс перемогу Вест Гему над Манчестер Юнайтед.
Також, уболівальники визнали українця найкращим гравцем матчу.