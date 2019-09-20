Хабі Алонсо може повернутися у Реал

Екс-гравець Реалу Хабі Алонсо може стати наступним головним тренером мадридського Реалу.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

Президент Реалу Флорентіно Перес незадоволений роботою Зінедіна Зідана, і вже почав пошук для його заміни. Одним з варіантів на заміну керівництво клубу бачать свого колишнього гравця Хабі Алонсо, який зараз очолює молодіжну команду Реал Сосьєдаду.

Відзначимо, що Алонсо виступав за Реал у період із 2009 по 2014 рік.

Нагадаємо, у Реалі незадоволені методами Зідана.

Раніше, Алонсо очолив другу команду Реал Сосьєдада.