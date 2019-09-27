Мессі і Фаті не допоможуть Барселоні у матчі з Хетафе

Вальверде визначив заявку на матч

Завтра, 28 вересня, каталонська Барселона проведе матч в чемпіонаті Іспанії проти Хетафе без Мессі і Фаті.

Про це повідомляє прес-служба каталонців.

Ліонель Мессі пропускає гру. У матчі проти Вільяррела аргентинець отримав травму берда і був замінений в перерві. Мессі може пропустити близько місяця.

Також на грі не буде молодого таланту іспанців Ансу Фаті, який відчуває дискомфорт в коліні.

Повна заява виглядає наступним чином:

📋 [CONVOCATORIA]

⏰ 28/09 - 16 horas

📍Coliseum Alfonso Pérez

📆 Jornada 7

⚽ Getafe - FC Barcelona



🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/MRL21UiNkw — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 27 вересня 2019 р.

Нагадаємо, ФІФА підозрюють у фальсифікації під час вручення нагороди The Best.