Мессі і Фаті не допоможуть Барселоні у матчі з Хетафе

Джерело - ua-football.com.
Завтра, 28 вересня, каталонська Барселона проведе матч в чемпіонаті Іспанії проти Хетафе без Мессі і Фаті.
Про це повідомляє прес-служба каталонців.
Ліонель Мессі пропускає гру. У матчі проти Вільяррела аргентинець отримав травму берда і був замінений в перерві. Мессі може пропустити близько місяця.
Також на грі не буде молодого таланту іспанців Ансу Фаті, який відчуває дискомфорт в коліні.
Повна заява виглядає наступним чином:
📋 [CONVOCATORIA]— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 27 вересня 2019 р.
⏰ 28/09 - 16 horas
📍Coliseum Alfonso Pérez
📆 Jornada 7
⚽ Getafe - FC Barcelona
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/MRL21UiNkw
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