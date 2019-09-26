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ФІФА підозрюють у фальсифікації під час вручення нагороди The Best

Сьогодні 13:13 192 0
У ФІФА не врахували всі голоси
ФІФА підозрюють у фальсифікації під час вручення нагороди The Best
#Мессі, #ФІФА

Джерело - ua.tribuna.com.

Капітан збірної Нікарагуа Хуан Баррера заявив, що не голосував за нападника Барселони Ліонеля Мессі, вибираючи найкращого гравця сезону The Best-2019.

Про це повіомляє El Chiringuito.

"Я не голосував за Мессі в премії The Best", - сказав Баррера.

В свою чергу у опублікованих ФІФА результатах голосування вказано, що гравець з Нікарагуа поставив на 1-е місце Мессі, на 2-е - Садіо Мане, на 3-е - Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, ФІФА визначила найкращого гравця року.      

Раніше, Клопп став найкращим тренером сезону, а Аліссон - найкращи голкіпером.

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