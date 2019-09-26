У ФІФА не врахували всі голоси

Капітан збірної Нікарагуа Хуан Баррера заявив, що не голосував за нападника Барселони Ліонеля Мессі, вибираючи найкращого гравця сезону The Best-2019.

Про це повіомляє El Chiringuito.

"Я не голосував за Мессі в премії The Best", - сказав Баррера.

В свою чергу у опублікованих ФІФА результатах голосування вказано, що гравець з Нікарагуа поставив на 1-е місце Мессі, на 2-е - Садіо Мане, на 3-е - Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, ФІФА визначила найкращого гравця року.

Раніше, Клопп став найкращим тренером сезону, а Аліссон - найкращи голкіпером.