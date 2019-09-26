Мессі може пропустити близько місяця

Джерело - football.ua.
Кращий гравець світу Ліонель Мессі може протягом наступного місяця не з'явиться на футбольному полі.
Про це повідомляє El Chiringuito.
Раніше в Барселоні заявили, що у 32-річного форварда діагностовано розтягнення м'яза лівого стегна.
Аргентинець тільки відновився від травми і вперше в сезоні вийшов в основному складі, але відіграв проти Вільярреала всього один тайм, зумівши відзначитись гольовою передачею.
За наступний місяць Барселона проведе матчі проти Хетафе, Севільї і Ейбар в чемпіонаті стра, і проти Інтера і Славії в Лізі чемпіонів.
Рівно через місяць відбудеться Ель Класіко.
Нагадаємо, ФІФА підозрюють у фальсифікації під час вручення нагороди The Best.