Мессі може пропустити близько місяця

Капітан Барселони вибув через травму

Кращий гравець світу Ліонель Мессі може протягом наступного місяця не з'явиться на футбольному полі.

Про це повідомляє El Chiringuito.

Раніше в Барселоні заявили, що у 32-річного форварда діагностовано розтягнення м'яза лівого стегна.

Аргентинець тільки відновився від травми і вперше в сезоні вийшов в основному складі, але відіграв проти Вільярреала всього один тайм, зумівши відзначитись гольовою передачею.

За наступний місяць Барселона проведе матчі проти Хетафе, Севільї і Ейбар в чемпіонаті стра, і проти Інтера і Славії в Лізі чемпіонів.

Рівно через місяць відбудеться Ель Класіко.

Нагадаємо, ФІФА підозрюють у фальсифікації під час вручення нагороди The Best.