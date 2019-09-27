Німецький клуб пропонував Динамо 20 млн євро за Циганкова

Джерело - Tribuna.com.
Київське Динамо отримувало пропозицію від Гоффенгайма по трансферу Віктора Циганкова.
Це в інтерв'ю Вацко Live підтвердив екс-наставник киян Олександр Хацкевич.
"Чи знав, що Гоффенгайм Динамо робив 20-тимільйонну пропозицію по Циганкову? Але воно не влаштувало Ігоря Михайловича. Було це офіційне або неофіційне пропозицію - цього я не знаю", - сказав Хацкевич.
У поточному сезоні Циганков зіграв 11 матчів, забив 2 голи і зробив 2 ассисти.
Transfermarkt оцінює 21-річного українця в 20 млн євро. Контракт розрахований до літа 2023-го.
Раніше, Динамо завдяки голу Вербича перемогло Маріуполь.
Нагадаємо, Циганков незадоволений своєю грою проти Ворскли.