Німецький клуб пропонував Динамо 20 млн євро за Циганкова

Київське Динамо отримувало пропозицію від Гоффенгайма по трансферу Віктора Циганкова.

Це в інтерв'ю Вацко Live підтвердив екс-наставник киян Олександр Хацкевич.

"Чи знав, що Гоффенгайм Динамо робив 20-тимільйонну пропозицію по Циганкову? Але воно не влаштувало Ігоря Михайловича. Було це офіційне або неофіційне пропозицію - цього я не знаю", - сказав Хацкевич.