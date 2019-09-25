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Михайличенко: Для когось вистраждана гра, а для нас це у першу чергу перемога

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Наставник киян прокоментував гру з маріупольцями
Михайличенко: Для когось вистраждана гра, а для нас це у першу чергу перемога
#Михайличенко, #Динамо

Джерело - sportarena.com.

Для київського Динамо перенесений матч 4-го туру УПЛ з Маріуполем вийшов досить складним, адже кияни виступають у жорсткому циклі.

Про це наставник Динамо Олексій Михайличенко заявив у післяматчевому інтерв'ю ТК Футбол 1.

"Це для вас вистраждана гра. Для нас, це в першу чергу перемога. Тому що хлопці грали до кінця і зробили свою справу. Звичайно ж, матч вийшов дуже важким, в жорсткому циклі йде боротьба і, природно, реалізуй спокійно ті моменти, які створювали - не думаю, що було б таке нервове закінчення.

А так, футбол є футбол. Вдячний хлопцям за те, що грали до кінця, грали і не збилися на якийсь навал. Все було обдумано, і вони заслужили цю перемогу", - заявив Михайличенко.

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