Півзахисник Динамо Віктор Циганков хоче надалі вдосконалювати свою гру.

Про це розповів сам гравець.

"Нам вдалося реалізувати свої моменти - вітаю всіх із перемогою.

Чи задоволений своєю грою? Ні, повторюся, завжди можна вдосконалюватися. Були моменти, які потрібно було використовувати, забивати або, можливо, більше грати на партнерів. Але по гарячих слідах я не буду говорити, слід переглянути гру і зробити аналіз", - розповів Циганков.