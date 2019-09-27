Гравці Дніпро-1 серйозно готуються до майбутнього матчу проти київського Динамо.

Про це розповів захисник дніпрян Папа Гуйє.

"Динамо після кризи зараз підіймається? Так, вони виграли останні матчі чемпіонату в Полтаві і Маріуполі, хоча до цього у них багато чого не виходило. Проте, минулі поєдинки показали, що криза у киян вже минула. Зрозуміло, що і на нас у них буде хороше налаштування, але нічого страшного — треба вийти на поле і віддатися грі на сто відсотків. Тоді все буде добре.

Треба добре готуватися до гри і вести боротьбу до останніх секунд зустрічі. Тільки так і буде. Динамо — серйозна команда, але з ними можна грати. І вважаю, що ми покажемо хороший футбол", – розповів Гуйє.