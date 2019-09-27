В АПЛ відзначили ефектний пас Ярмоленка

Джерело - footballua.tv.
Англійська Прем’єр-ліга відзначила ефектну гру українського півзхасиника Вест Гема Андрія Ярмоленка.
Андрій Ярмоленко допоміг своєму клубу в останньому матчі АПЛ обіграти Манчестер Юнайтед. При цьому українець не забував грати красиво. Зокрема, в одному з епізодів Андрій віддав пас п'ятою на партнера.
Пізніше АПЛ визнала даний момент одним з найефектніших в турі і включала його у відповідну добірку.
Pulling off skills 👌— Premier League (@premierleague) 26 вересня 2019 р.
Assisting with skills 👏#PL pic.twitter.com/DfRdfK7PNM
Раніше, Реднапп назвав Ярмоленка "тузом" Вест Гема.
Нагадаємо, стадіон Вест Гема стоячи аплодував Ярмоленку та співав на честь українця.