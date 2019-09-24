Фани молотобійців обожнюють гравця збірної України

Джерело - Чемпіон.

Під час заміни в матчі 6 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед Олімпійський стадіон в Лондоні (домашня арена Вест Гема - ред.) стоячи аплодував Андрію Ярмоленку та співав пісень на його честь.

Ярмоленко забив переможний гол у ворота МЮ та був визнаний уболівальниками молотобійців найкращим гравцем матчу.

Також вінгер збірної України став найкращим у матчі за версією авторитетного порталу Whoscored.

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