Джерело - ua.tribuna.com.
Захисник Динамо Тамаш Кадар очікує на великий кар'єрний стрибок.
Про це розповів сам гравець.
"Чи продовжив контракт з Динамо? Так. Нова угода розрахована до літа 2023 року. Я вже звик до Києва, заспокоївся, моя повсякденне життя безтурботна. Але це не означає, що я обов'язково проведу решту чотири роки тут. Мені майже 30 років, я відчуваю, що мене чекає великий кар'єрний стрибок, - сказав Кадар.
Раніше, Динамо у додані хвилини дотиснуло Маріуполь у перенесеному матчі 4 туру УПЛ.
Нагадаємо, Михайличенко назвав втрати Динамо.