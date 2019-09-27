Захисник Динамо Тамаш Кадар очікує на великий кар'єрний стрибок.

Про це розповів сам гравець.

"Чи продовжив контракт з Динамо? Так. Нова угода розрахована до літа 2023 року. Я вже звик до Києва, заспокоївся, моя повсякденне життя безтурботна. Але це не означає, що я обов'язково проведу решту чотири роки тут. Мені майже 30 років, я відчуваю, що мене чекає великий кар'єрний стрибок, - сказав Кадар.