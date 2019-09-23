Михайличенко назвав втрати Динамо

У грі із Ворсклою київське Динамо втратило двох гравців.

Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.

"Найприкріше те, що ми втратили двох гравців через травми - це дуже погано. У Володимира Шепелєва м'язова травма, а з приводу Микити Бурди дуже хотів би помилятися, але, по-моєму, у нього все набагато серйозніше - може бути проблема з коліном", – відзначив Михайличенко.