Михайличенко назвав втрати Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
У грі із Ворсклою київське Динамо втратило двох гравців.
Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.
"Найприкріше те, що ми втратили двох гравців через травми - це дуже погано. У Володимира Шепелєва м'язова травма, а з приводу Микити Бурди дуже хотів би помилятися, але, по-моєму, у нього все набагато серйозніше - може бути проблема з коліном", – відзначив Михайличенко.
Нагадаємо, Динамо у феєричному матчі розгромило Ворсклу.
Раніше, Шахтар мінімально переміг Десну.