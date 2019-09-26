Мілевський віддав результативну передачу у матчі із БАТЕ

Український нападник допоміг Динамо здобути важливі бали

Джерело - Чемпіон.

Український нападник брестського Динамо Артем Мілевський відзначився результативними діями у матчі проти БАТЕ.

У центральному матчі 18-го туру чемпіонату Білорусі брестське Динамо зіграло внічию з БАТЕ з рахунком 1:1.

Артем Мілевський виконав гольову передачу в цьому матчі. З його скидки Михайло Гордійчук відправив м'яч у кут воріт БАТЕ.

Однак готі через декілька хвилин змогли відігратися.

Чемпіонат Білорусі

18 тур, 25 вересня

Динамо Брест - БАТЕ 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Гордійчук, 1:1 - 53 Драгун.

Нагадаємо, Мілевський попросив Шевченка викликати його до збірної України.

Раніше, Хобленко замінив Мілевського та відзначився голом за Динамо.