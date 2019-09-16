Мілевський попросив Шевченка викликати його до збірної України

Джерело - sport.ua.
34-річний український форвард Динамо-Брест Артем Мілевський попросив головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка викликати його в українську національну команду.
Про це Мілевський написав у Instagram.
"Миколайович, пора", - жартівливо написав Мілевський, опублікувавши фотографію з Шевченком в футболках збірної України.
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На рахунку Мілевського 50 матчів і 8 забитих м'ячів за збірну України.
Раніше, Хобленко замінив Мілевського та відзначився голом за Динамо.
Нагадаємо, Мілевський шокував уболівальників.