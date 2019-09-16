Мілевський попросив Шевченка викликати його до збірної України

Мілевський розмістив жартівливий пост

34-річний український форвард Динамо-Брест Артем Мілевський попросив головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка викликати його в українську національну команду.

Про це Мілевський написав у Instagram.

"Миколайович, пора", - жартівливо написав Мілевський, опублікувавши фотографію з Шевченком в футболках збірної України.

Переглянути цей допис в Instagram Nikalaich pora😂😂😂😂💪💪 Допис, поширений timi1010 (@timi1010) 15 Вер 2019 р. о 1:57 PDT

На рахунку Мілевського 50 матчів і 8 забитих м'ячів за збірну України.

Раніше, Хобленко замінив Мілевського та відзначився голом за Динамо.

Нагадаємо, Мілевський шокував уболівальників.