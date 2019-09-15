Джерело - footballhub.com.ua.
У 21-му турі чемпіонату Білорусі Динамо Брест зустрічалося із Фк Мінськ.
У зустрічі не зміг взяти участь Артем Мілевський, який дискваліфікований через перебір жовтих карток. Натомість вийшло двоє українців – Олексій Нойок та Олексій Хобленко.
У другому таймі Хобленко відкрився у штрафному майданчику та зміг переправити м’яч у ворота суперників. Після цього Динамо забило ще двічі та впевнено перемогла ФК Мінськ.
Перемога дозволила Динамо залишитись на першій сходинці у турнірній таблиці.
Раніше, Мілевський шокував уболівальників.