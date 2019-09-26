Гравці київського Динамо у матчі із Маріуполем показали характер команди забивши наприкінці матчу.

Про це розповів захисник киян Олександр Караваєв.

"Забивши наприкінці матчу, ми продемонстрували, що у команди є характер. До того ж не реалізували багато моментів – і в поперечину влучали, і Худжамов рятував. Справедливості заради варто відзначити, що й пропустити могли… Але дотерпіли, дотиснули, грали з першої й до останньої хвилини єдиною командою, тому й вдалося забити переможний м’яч", – заявив Караваєв.