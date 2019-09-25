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Худжамов: Я зараз в такому стані, що можу сказати щось таке, чого не варто говорити

Вчора 22:38 277 0
Голкіпер маріупольців про матч з киянами
Худжамов: Я зараз в такому стані, що можу сказати щось таке, чого не варто говорити
#Худжамов, #Маріуполь

Джерело - football.ua.

Вся країна знає, що гравець Динамо Олександр Караваєв грає тільки правою ногою.

Про це заявив голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов.

"Які можуть бути емоції? Вся країна знає, що Караваєв грає тільки правою ногою, а йому дають за матч раз 15 підлаштуватися під неї і подати.

Звичайно, ми більше захищалися. Динамо грало досить агресивно, накривали нас, пресингували. Виходячи з даної ситуації - відсутність нападника, дискваліфікація Федорчука - ми від цього танцювали. Будували свою тактику, намагалися грати в контр-футбол, не анти-футбол, а контр-футбол.  

Чому не забили? Не знаю. Я зараз в такому стані, що можу сказати щось таке, чого не варто говорити", - зазначив Худжамов.

Раніше, Динамо завдяки голу Вербича перемогло Маріуполь.

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