Гірник-Спорт у додатковий час здолав Оболонь Бровар у Кубку України

Білий і Котляр принесли перемогу гостям

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього попереднього етапу Кубка України київська Оболонь Бровар вдома зіграла з Гірник-Спортом з Горішніх Плавнів.

Основний час зустрічі не порадував забитими м’ячами. У другому овертаймі Білий ударом зі штрафного і рикошетом від гравця господарів м’яч влетів у дальній нижній кут воріт киян. А через кілька хвилин Бровченко поцілив у поперечину воріт гостей. А на 120-ій хвилині у контратаці Котляр встановив остаточний рахунок зустрічі 2:0.

Кубок України

Третій попередній етап, 25 вересня

Оболонь Бровар - Гірник-Спорт 0:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:2)

Голи: 0:2 - 109 Білий, 0:2 - 120 Котляр

Раніше, Волинь у дев’ятьох програла Минаю, а Олександрія у додатковий час здолала Діназ, у Кубку України.