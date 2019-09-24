Шаран: Ми готуємося не до матчу Кубку України, а до гри УПЛ

Шаран про ранній старт у Кубку України

Участь в третьому кваліфікаційному раунді Кубка України стало сюрпризом для Олександрії.

Про це в фірі телеканалу Футбол 1 заявив наставник команди володимир Шаран.

Бронзовий призер минулого чемпіонату розраховував, що почне свій шлях в турнірі з наступного раунду. Однак за новим регламентом, участь на кожному етапі регулюється поточным місцем команди, а на момент жеребкування Олександрія перебувала нижче 6-го місця в таблиці.

З цієї причини на найближчий матч Кубка України проти Діназа тренер Володимир Шаран виставить резервний склад і сам не поїде на матч.

"Ми планували так, що не буде гри на Кубок. Тут заходить людина до мене і каже - ми граємо з Діназом. Я був здивований. Виявляється, ми граємо на Кубок, так як на момент жеребкування цієї стадії не були в топ- 6 УПЛ. Це нам зламало плани. Ми не готуємося до Кубку, а готуємося до матчу УПЛ. На Кубок їде дублюючий склад і мій помічник. Але це не означає, що немає планів пройти далі", - сказав Шаран.

Нагадаємо, що матч Діназ - Олександрія відбудеться в середу 25 вересня і розпочнеться о 15:00.

Раніше, Колос і Олександрія зіграли внічию у 8 турі УПЛ.

Нагадаємо, наставник Олександрії прокоментував матч з Вольфсбургом.