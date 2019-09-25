Київське Динамо буде боротися за другу сходинку української Прем’єр-ліги із Олександрією.

Про це розповів екс-нападник Шахтаря Віктор Грачов.

"По грі і по майстерності Шахтарю немає рівних команд в Україні. За майстерністю і особливо командним діям Динамо на голову слабше Шахтаря. Результати гри з Ворсклою - це не заслуга киян, а поразка полтавців. Вони розписалися в своєму невмінні вести гру. Динамо ж зіграло так, як зазвичай вони грають. А ось Ворскла не чинила ніякого опору. На даний момент я не бачу команду, яка може обіграти Шахтар в чемпіонаті України.

Я думаю за друге місце буде дуже сильна боротьба між Олександрією та іншими командами. Це мій прогноз. Може бути я помиляюся, але думаю за друге, лігочемпіонівське місце боротимуться Зоря і Динамо з Олександрією. Не навпаки, з Динамо будуть боротися інші команди, а саме з Олександрією", - вважає Грачов.