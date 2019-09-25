Півзахисник Динамо Мохаммед Кадірі вказав терміни відновлення після м’язової травми.

Про це розповів сам гравець.

"Лікарі кажуть, що для відновлення мені потрібно ще три тижні, але я вважаю, що буде достатньо і двох, адже я хлопець із Африки (посміхається). Після цього сподіваюся повернутися до загальної групи та на поле під час ігор. Зараз я теж дуже хочу грати, але доводиться проходити курс реабілітації. Окрім процедур, я відвідую тренажерну залу, кручу велосипед та іноді плаваю в басейні.

Дуже переживаю з приводу того, що не перебуваю разом із командою, таке відчуття, наче щось втрачаю. Для футболіста бути з командою – це все одно, що бути з родиною, адже команда – це твоя сім’я", – відзначив Кадірі.