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Медобстеження визначить серйозність травми Мессі

Сьогодні 11:44 301 0
Лідер Барселони пройде медичний огляд
Медобстеження визначить серйозність травми Мессі
#Мессі, #Барселона, #Ла-Ліга

Джерело - football24.uа.

Капітан Барселони Ліонель Мессі пройде медобстеження, яке визначить важкість його пошкодження.

Про це повідомляє Sports.es.

Під час гри проти Вільяреала Мессі відчув дискомфорт в м'язах лівого стегна, і тренерський штаб Барселони вирішив не ризикувати станом здоров'я свого лідера. Ернесто Вальверде висловив сподівання, що пошкодження Ліонеля не надто серйозне, і він зможе повернутися найближчим часом.

Ймовірно, Мессі пропустить матч наступного туру Прімери проти Хетафе.

Раніше, Вальверде вказав причину заміни Мессі.

Нагадаємо, Мессі отримав травму у матчі проти Вільярреала.

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