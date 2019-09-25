Лідер Барселони пройде медичний огляд

Капітан Барселони Ліонель Мессі пройде медобстеження, яке визначить важкість його пошкодження.

Про це повідомляє Sports.es.

Під час гри проти Вільяреала Мессі відчув дискомфорт в м'язах лівого стегна, і тренерський штаб Барселони вирішив не ризикувати станом здоров'я свого лідера. Ернесто Вальверде висловив сподівання, що пошкодження Ліонеля не надто серйозне, і він зможе повернутися найближчим часом.

Ймовірно, Мессі пропустить матч наступного туру Прімери проти Хетафе.

Раніше, Вальверде вказав причину заміни Мессі.

Нагадаємо, Мессі отримав травму у матчі проти Вільярреала.