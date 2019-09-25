Джерело - isport.ua.
Нападник Барселони Ліонель Мессі відчув дискомфорт в м'язі стегна під час матчу із Вілярреалом.
Про це розповів головний тренер Ернесто Вальверде.
"Мессі відчув дискомфорт в м'язі стегна. Ми прийняли рішення замінити його, потрібно почекати до завтра. Перемога - це завжди рух вперед. Був період, коли у нас були не найкращі результати під час відсутності Мессі", - відзначив Вальверде.
Нагадаємо, Мессі отримав травму у матчі проти Вільярреала.
Раніше, Роналду розкритикував вручення нагороди ФІФА The Best Мессі.