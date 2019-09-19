Вернидуб: У моїй наступній команді працюватимуть тренери з Іспанії

Юрій Вернидуб побував на стажуванні в іспанському Леванте, де отримав нові знання тренерської справи.

Про це екс-наставник Зорі заявив Футбол24.

"Зробив для себе висновок: у моїй наступній команді працюватимуть тренери з Іспанії. Думаю, знайду можливість їх запросити. Особливо – спеціалістів із фізпідготовки і тактики. У того ж Пако є по два тренери з тактики і фізпідготовки. Я бачив, як вони працюють, поводяться.

Зрозуміло, що тренування розпочинає головний тренер, після чого він передає естафету своєму помічнику з тактики. Той, своєю чергою, не лише розповідає, але й викликає гравців на предметну розмову – щоб вони не просто дивилися, слухали і мовчали, а й брали безпосередню участь в аналізі гри своєї і суперника. Це чудово! Вік живи – вік учись", - сказав Вернидуб.