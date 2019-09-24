Нападник Динамо Владислав Супряга, який виступає на правах оренди за Дніпро-1, не збирається повертатися у київський клуб взимку.

Про це розповів сам гравець.

"Взимку з оренди в Динамо не повернуся, термін угоди про оренду з Дніпром-1 діє до літа. Новина, що я зможу зіграти проти Динамо мені сказали ще перед матчем з Карпатами. Сприйняв цілком спокійно.

Думаю, що додаткової мотивації на Динамо не буде. З Михайличенко не знайомий, спілкуватися не доводилося.

Коли їхав в оренду в Дніпро-1, розмови з Хацкевич не було. Він на мене, напевно, не розраховував, навіть не привітав з перемогою на юнацькому чемпіонаті світу. Думаю, цим було все сказано і зрозуміло", - розповів Супряга.