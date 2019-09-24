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Супряга вказав, коли повернеться у Динамо

Сьогодні 10:36 473 0
Владислав Супряга прокоментував повернення у Динамо
Супряга вказав, коли повернеться у Динамо
#Супряга, #Динамо, #Дніпро-1

Джерело - zbirna.com.

Нападник Динамо Владислав Супряга, який виступає на правах оренди за Дніпро-1, не збирається повертатися у київський клуб взимку.

Про це розповів сам гравець.

"Взимку з оренди в Динамо не повернуся, термін угоди про оренду з Дніпром-1 діє до літа. Новина, що я зможу зіграти проти Динамо мені сказали ще перед матчем з Карпатами. Сприйняв цілком спокійно.

Думаю, що додаткової мотивації на Динамо не буде. З Михайличенко не знайомий, спілкуватися не доводилося.

Коли їхав в оренду в Дніпро-1, розмови з Хацкевич не було. Він на мене, напевно, не розраховував, навіть не привітав з перемогою на юнацькому чемпіонаті світу. Думаю, цим було все сказано і зрозуміло", - розповів Супряга.

Нагадаємо, Супряга зможе зіграти проти Динамо.

Раніше, дубль Супряги приніс Дніпро-1 перемогу над Карпатами.

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