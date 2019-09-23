Полісся здолало Чайку у 11 турі Другої ліги

Гол Галенка став єдиним у матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11-го туру групи А Другої ліги житомирське Полісся на виїзді перемогло Чайку.

Полісся йде на другому місці і не бажає відставати від лідера групи - тернопільської Ниви. То ж у цьому матчі налаштовувалося лише на перемогу, яка далася досить складно.

Спершу на 76-ій хвилині Немтінов не реалізував пенальті, пробивши вище воріт. Та все ж через три хвилини Галенко відкрив рахунок, забивши переможний гол у звітній зустрічі.

Чемпіонат України- Друга ліга

Група А

11 тур, 23 вересня

Чайка - Полісся 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 79 Галенко

Раніше, Металіст 1925 переміг Волинь, а тренер луцької команди подав у відставку.