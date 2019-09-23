Український нападник визнаний найкращим гравцем матчу Гент - Зюлте-Варегем

Яремчук оформив дубль

Український нападник Гента Роман Яремчук став найкращим гравцем матчу 8-го туру чемпіонату Бельгії проти Зюлте-Варегем (2:2).

Про це повідомляє Sporza.

У цьому поєдинку українець відзначився дублем. Тепер на рахунку форварда 30 голів за Гент.

Нагадаємо, Transfermarkt оновив ціни на гравців у чемпіонаті Бельгії, зокрема на українців. Найбільше зростання в ціні отримав форвард Гента Роман Яремчук - його вартість зросла з 3,8 мільйонів євро до 6,5 мільйона. На поточний момент це його рекордна трансферна вартість в кар'єрі. У рейтингу найдорожчих українців Яремчук тепер ділить 9-е місце з Євгеном Коноплянкою.