Яремчук подорожчав майже у два рази

Ціна українця становить 6,5 млн євро

Ціна українського форварда Гента Романа Яремчука виросла в 1,7 рази - з 3,8 до 6,5 млн євро.

Про це повідомляє портал Transfermarkt.

Це дозволило Роману обігнати Віктора Коваленко і Віталія Миколенко і увійти в топ-10 найдорожчих українських гравців. Він ділить 9-10 рядок з новачком Шахтаря Євгеном Коноплянкою. Самим дорогим серед українців є Олександр Зінченко (30 млн євро).

Яремчук займає четверте місце за вартістю серед футболістів Гента і 22-е - серед гравців чемпіонату Бельгії.

Серед всіх центральних нападників в базі Transfermarkt Яремчук 203-ї за вартістю, а якщо брати всі позиції - +1397-й.

Нагадаємо, Федорчук вказав на дефіцит виконавців у збірній України.

Раніше, експерт назвав найкращого гравця збірної України.