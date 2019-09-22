Яремчук забив 9 гол

Джерело - Чемпіон.

У матчі 8-го туру чемпіонату Бельгії Гент у гостьовому поєдинку з Зюльте-Варегем зіграв внічию.

Господарі поля двічі виходили вперед, і двічі Роман Яремчук зрівнював рахунок в матчі. У Романа вже 9 забитих м'ячів в 11 матчах поточного сезону.

Чемпіонат Бельгії - Жупіле

8-й тур, 22 вересня

Зюльте-Варегем – Гент 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 -12 Сек, 1:1 - 34 Яремчук (пен), 2:1 - 68 Ларін, 2:2 - 76 Яремчук