Карпати підписали екс-нападника Вердера

Лоренцен став гравцем Карпат

Львівські Карпати підписали угандійського нападника Мелвіна Лоренцена на правах вільного агента.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Мелвін Лоренцен – гравець "Карпат"



"Зелено-білі" поповнилися гравцем атакувального плану Мелвіном Лоренценом. 24-річний футболіст виступатиме за "Карпати" під 36-м номером. pic.twitter.com/KlQ8t8ZKfH — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) September 23, 2019

Зазначимо, що Лоренцен виступав у складі бременського Вердера з 2013 по 2017 рік, після чого перейшов в нідерландський клуб Ден Гааг. У 2016 році нападник провів один матч в складі національної команди Уганди.

Раніше, Дніпро-1 впевнено розібрався із Карпатами.

Нагадаємо, Карпати здобули вольову перемогу над Ворсклою у 7 турі УПЛ.