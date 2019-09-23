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Карпати підписали екс-нападника Вердера

Сьогодні 16:49 154 0
Лоренцен став гравцем Карпат
Карпати підписали екс-нападника Вердера
#Карпати, #Вердер

Джерело - football24.ua.

Львівські Карпати підписали угандійського нападника Мелвіна Лоренцена на правах вільного агента.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Зазначимо, що Лоренцен виступав у складі бременського Вердера з 2013 по 2017 рік, після чого перейшов в нідерландський клуб Ден Гааг. У 2016 році нападник провів один матч в складі національної команди Уганди.

Раніше, Дніпро-1 впевнено розібрався із Карпатами.

Нагадаємо, Карпати здобули вольову перемогу над Ворсклою у 7 турі УПЛ.

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