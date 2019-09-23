Едмар залишив Металіст 1925

Джерело - sportarena.com.
Колишній півзахисник Металіста і збірної України Едмар залишив тренерський штаб Металіста 1925.
Про це Едмар повідомив в своєму Instagram.
Екс-гравець харків'ян пояснив своє рішення необхідністю полетіти в США в зв'язку з сімейними обставинами.
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К моему сожалению,я должен улететь в США из за семейной обстановки,и за 2 месяца проведённой с командой ,я многому научился в качестве тренера! Цель?,выйти в высшую лигу ,и у нас это должно обязательно получится !!! Главное верить 🙏🏻 ! Спасибо большое руководству,тренерскому штабу,футболистам,болельщикам! Любимому городу Харьков! Он улетел .... но обещал вернутся !!!😄🇺🇦🙏🏻
Едмар увійшов до тренерського штабу Металіста 1925 липні, протягом 2 місяців він допомагав головному тренеру команди Андрію Демченко.
Едмар допомагав Металісту 1925 і в якості гравця, коли клуб стартував у Другій лізі. Після цього екс-півзахисник збірної України спробував свої сили в напівпрофесійному американському клубі Харрікейн, де і завершив кар'єру гравця.
Раніше, Металіст 1925 переміг Волинь, а тренер луцької команди подав у відставку.