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Едмар залишив Металіст 1925

Сьогодні 16:31 932 0
З липня він працював у тренерському штабі харків'ян
Едмар залишив Металіст 1925
#Металіст 1925, #Едмар

Джерело - sportarena.com.

Колишній півзахисник Металіста і збірної України Едмар залишив тренерський штаб Металіста 1925.

Про це Едмар повідомив в своєму Instagram.

Екс-гравець харків'ян пояснив своє рішення необхідністю полетіти в США в зв'язку з сімейними обставинами.

 
 
 
 
 
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К моему сожалению,я должен улететь в США из за семейной обстановки,и за 2 месяца проведённой с командой ,я многому научился в качестве тренера! Цель?,выйти в высшую лигу ,и у нас это должно обязательно получится !!! Главное верить 🙏🏻 ! Спасибо большое руководству,тренерскому штабу,футболистам,болельщикам! Любимому городу Харьков! Он улетел .... но обещал вернутся !!!😄🇺🇦🙏🏻

Публикация от Edmar De Lacerda (@ed_lacerda8)

Едмар увійшов до тренерського штабу Металіста 1925 липні, протягом 2 місяців він допомагав головному тренеру команди Андрію Демченко.

Едмар допомагав Металісту 1925 і в якості гравця, коли клуб стартував у Другій лізі. Після цього екс-півзахисник збірної України спробував свої сили в напівпрофесійному американському клубі Харрікейн, де і завершив кар'єру гравця.

Раніше, Металіст 1925 переміг Волинь, а тренер луцької команди подав у відставку.

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