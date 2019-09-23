Едмар залишив Металіст 1925

З липня він працював у тренерському штабі харків'ян

Колишній півзахисник Металіста і збірної України Едмар залишив тренерський штаб Металіста 1925.

Про це Едмар повідомив в своєму Instagram.

Екс-гравець харків'ян пояснив своє рішення необхідністю полетіти в США в зв'язку з сімейними обставинами.

Едмар увійшов до тренерського штабу Металіста 1925 липні, протягом 2 місяців він допомагав головному тренеру команди Андрію Демченко.

Едмар допомагав Металісту 1925 і в якості гравця, коли клуб стартував у Другій лізі. Після цього екс-півзахисник збірної України спробував свої сили в напівпрофесійному американському клубі Харрікейн, де і завершив кар'єру гравця.

Раніше, Металіст 1925 переміг Волинь, а тренер луцької команди подав у відставку.