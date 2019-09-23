Фран Соль пояснив, чому гравці Динамо більше не віддають своїх футболок

Нападний Динамо Фран Соль обурився, що хтось продає екіпіровку Динамо з автографами гравців.

Нападник опублікував скріншот, на якому футболка Динамо і бутси з автографами продаються за 2200 і 2600 гривень відповідно.

"Це нечувано ... Якщо хтось коли-небудь замислювався, чому ми не віддаємо більше футболок, то це через таких людей", – розповів Соль.

Нагадаємо, Михайличенко незадоволений швидкістю Соля.

Раніше повідомлялося, що гравців Динамо будуть штрафувати за матчі без перемог.