Джерело - ua.tribuna.com.
Нападник Динамо Фран Соль не потрапляє у стартовий склад через незадовільні швидкісні показники.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик у програмі Циганик Life.
Швидкісні дані Соля - незадовільні. Він одним з останніх пробігає останні тести.
У зв’язку із цим Артем Бесєдін та Жерсон Родрігес виглядають переконливіше 27-річного іспанця на позиції нападника.
Раніше повідомлялося, що гравців Динамо будуть штрафувати за матчі без перемог.
Нагадаємо, Динамо зганьбилося у матчі проти Десни.