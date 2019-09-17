Фран Соль не задовільняє вимоги Олексія Михайличенка

Нападник Динамо Фран Соль не потрапляє у стартовий склад через незадовільні швидкісні показники.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик у програмі Циганик Life.

Швидкісні дані Соля - незадовільні. Він одним з останніх пробігає останні тести.

У зв’язку із цим Артем Бесєдін та Жерсон Родрігес виглядають переконливіше 27-річного іспанця на позиції нападника.

Раніше повідомлялося, що гравців Динамо будуть штрафувати за матчі без перемог.

Нагадаємо, Динамо зганьбилося у матчі проти Десни.