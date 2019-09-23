Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко прибавляє із кожними наступним матчем.

Про це розповів сам гравець.

"Феліпе Андерсон віддав хороший пас, а я просто пробив. Вийшов гол. Моя робота - забивати голи, створювати гольові нагоди. Потрібно володіти спокоєм, граючи на цій позиції. Я не готовий на всі 100%, але відчуваю з кожним разом себе краще і краще. Сподіваюся, така тенденція буде продовжуватися.

Не важливо, яку позицію зараз ми займаємо в турнірній таблиці, ми повинні зосередитися на тому, щоб грати добре в кожному наступному матчі", - відзначив Ярмоленко.