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Ярмоленко: Моя робота – забивати голи

Сьогодні 10:18 779 0
Андрій Ярмоленко прокоментував переможний матч проти Манчестер Юнайтед
Ярмоленко: Моя робота – забивати голи
#Ярмоленко, #Вест Гем, #АПЛ

Джерело - football.ua.

Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко прибавляє із кожними наступним матчем.

Про це розповів сам гравець.

"Феліпе Андерсон віддав хороший пас, а я просто пробив. Вийшов гол. Моя робота - забивати голи, створювати гольові нагоди. Потрібно володіти спокоєм, граючи на цій позиції. Я не готовий на всі 100%, але відчуваю з кожним разом себе краще і краще. Сподіваюся, така тенденція буде продовжуватися.

Не важливо, яку позицію зараз ми займаємо в турнірній таблиці, ми повинні зосередитися на тому, щоб грати добре в кожному наступному матчі", - відзначив Ярмоленко.

Нагадаємо, гол Ярмоленка приніс перемогу Вест Гему над Манчестер Юнайтед.

Також, уболівальники визнали українця найкращим гравцем матчу.

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