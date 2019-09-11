Експерт назвав найкращого гравця збірної України

Півзахисник Олександр Зінченко був один із найкращих гравців збірної України у матчі проти Нігерії.

Про це розповів екс-гравець національної збірної Євген Левченко.

"Олександр був одним з найкращих гравців на полі. Йому вдавалося відпрацьовувати в обороні і створювати моменти попереду. У другому голі Яремчук здорово поборовся і забив, ще потрібно відзначити майстерний пас Марлоса. Рука в Яремчука була, але суддя цього не помітив.

Проти таких команд потрібно грати щільно, але іноді ми втрачали позиції. Пенальті в наші ворота був, Караваєв фолив в штрафний", – відзначив Левченко.