Бущан, Шабанов та де Пена вийдуть в основі на матч із Ворсклою

Джерело - Чемпіон.
У матчі 8 туру Укпаїнської Прем'єр-ліги полтавська Ворскла прийматиме київське Динамо.
Головні тренери визначилися із стартовими складами на матч.
Ворскла: Каневец - Пердута, Чеснаков, Баєнко, Кані - Скляр, Артур, Луїзао - Габелок, Ребенок, Васін
Запасні: Ткаченко, Ал'юн, Хебай, Мартиненко, Сапай, Петрович, Стрижак
Динамо: Бущан - Миколенко, Бурда, Шабанов, Караваєв - Сидорчук, Шепєлєв, Гармаш - де Пена, Циганков - Бесєдін
Запасні: Бойко, Вербич, Соль, Родрігеш, Буяльський, Кадар, Кендзьора
Матч розпочнеться о 17.00.