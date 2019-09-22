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Головні тренери визначилися із стартовими складами на матч
Бущан, Шабанов та де Пена вийдуть в основі на матч із Ворсклою
#Ворскла, #Динамо, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 8 туру Укпаїнської Прем'єр-ліги полтавська Ворскла прийматиме київське Динамо.

Головні тренери визначилися із стартовими складами на матч.

Ворскла: Каневец - Пердута, Чеснаков, Баєнко, Кані - Скляр, Артур, Луїзао - Габелок, Ребенок, Васін

Запасні: Ткаченко, Ал'юн, Хебай, Мартиненко, Сапай, Петрович, Стрижак

Динамо: Бущан - Миколенко, Бурда, Шабанов, Караваєв - Сидорчук, Шепєлєв, Гармаш - де Пена, Циганков - Бесєдін

Запасні: Бойко, Вербич, Соль, Родрігеш, Буяльський, Кадар, Кендзьора

Матч розпочнеться о 17.00.

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