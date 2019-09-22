Ворскла - Динамо: прев'ю матчу 8 туру УПЛ

Ворскла проведе в Чемпіонатах 10-й домашній матч при Віталію Косовському.

Арбітр: Юрій Можаровський (Львів) провів 130 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно: 51 матч: +4=9-38 м’ячі 32-105.

На полі Ворскли — 25 матчів: +3=6-16 м’ячі 22-51

В УПЛ зіграно: 48 матчів: +4=8-36 м’ячі 32-100.

На полі Ворскли — 24 матчі: +3=6-15 м’ячі 22-47

Останній матч на полі Ворскли: 20.10.2018. 12-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Ворскла — Динамо — 0:1

Гол: В. Циганков (40)

Переможна серія Динамо в матчах з Ворсклою з 5 листопада 2017 року триває 5 матчів, м’ячі 8-1.

Безголева серія полтавців у ворота динамівців триває 371 хвилину.

Цікаві факти та можливі події

Безвиграшна серія Динамо триває в УПЛ 4 матчі: =2-2 і до повторення клубного рекорду залишилася одна гра.

Гравці Динамо з 28 квітня забивають голи в Чемпіонатах 13 ігор поспіль — 20 м’ячів.

Пропускний домашній серіал Ворскли з 25 травня триває в УПЛ 6 ігор — 9 голів.

Динамо при Олексію Михайличенко може зазнати 10-ї поразки в УПЛ.

25-й гол в УПЛ може забити Юрій Коломоєць, 15-й — Денис Васін (обоє — Ворскла).

Ворскла проведе в Чемпіонатах 10-й домашній матч при Віталію Косовському.