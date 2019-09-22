Ярмоленко вийде у стартовому складі проти Манчестер Юнайтед

Стали відомі стартові склади на матч Вест Гем - Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

У шостому турі англійської Прем’єр-ліги Вест Гем зустрічається із Манчестер Юнайтед.

Українець Андрій Ярмоленко вийде з перших хвилин. Для українця це 4-й вихід у старті за лондонців поспіль.

Стартові склади команд:

Вест Гем: Фабіанскі, Фредерікс, Діоп, Огбонна, Крессвелл, Райс, Нобл, Форналс, Ярмоленко, Андерсон, Аллє

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Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Біссака, Лінделеф, Магвайр, Янг, Мактомінай, Матіч, Перейра, Мата, Джеймс, Решфорд

Всього в поточному сезоні 29-річний півзахисник зіграв 4 матчі і забив 1 гол.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед втратив трьох лідерів.

Раніше, Венгер прокоментував перспективи Манчестер Юнайтед.