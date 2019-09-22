Конкуренти Олександра Зіненка не вразили своєю грою у матчі проти Вотфорда

У 6-му турі АПЛ Манчестер Сіті знищив Вотфорд із рахунком 8:0.

Аналітичний портал WhoScored виставив свої оцінки гравцям за матч Манчестер Сіті - Вотфорд. Згідно із якими ліві фулбеки Бенжамен Менді і Анхеліньо, які зіграли по одному тайму, отримали одні з найгірших оцінок в стані Сіті - 6.7 та 7.1 відповідно. Менше було лише у Канселу - 6.5.

Відзначимо, що Хосеп Гвардіола не поставив основного лівого захисника Ман Сіті Олександра Зінченка на матч через ротацію.

Нагадаємо, Манчестер Сіті забив найшвидші 5 голів в історії АПЛ.

Раніше, Гвардіола пояснив, чому Зінченко пропустив матч із Вотфордом.