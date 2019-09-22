Челсі - Ліверпуль: відео онлайн-трансляція матчу 6 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 8 турі Англійської Прем'єр-ліги Челсі прийматиме Ліверпуль.
Матч відбудеться 22 вересня, на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні.
Початок о 18:30 за київським часом.
Трансляція поєдинку в прямому ефірі відбудеться на телеканалі Setanta Sports.
Дивіться також пряму трансляцію матчу Челсі - Ліверпуль онлайн на нашому сайті в сервісі Megogo.1
Плеєр з трансляцією з'явиться за 15 хвилин до початку гри.
Ліверпуль має 100-відсотковий показник після 5 турів. Підопічні Клоппа здобули 5 перемог та одноосібно очолюють турнірну таблицю АПЛ. Челсі має в своєму активі 8 очок і посідає 9 сходинку.
Нагадаємо, у 1 турі Ліги чемпіонів Ліверпуль у гостях поступився Наполі (2:0).