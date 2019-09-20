Минай переміг Металург та піднявся на 3 місце у Першій лізі

Минай здобув четверту перемогу поспіль

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні стартував 10-й тур чемпіонату України з футболу у Першій лізі.

Минай зміг здобути четверту поспіль перемогу у Першій лізі, на виїзді була обіграна остання команда чемпіонату МФК Металург.

У першому таймі відзначився Роберт Гегедош, у другому перевагу закарпатців подвоїв Анатолій Нурієв.

Перемога дозволила Минаю набрати 20 балів та піднятися на третю сходинку у турнірній таблиці.

Чемпіонат України - Перша ліга 2019/20

10 тур, 20 вересня

МФК Металург – Минай 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 19 Гегедош, 0:2 - 59 Нурієв

Раніше, Агробізнес переміг Авангард та повернув лідерство у Першій лізі.

Нагадаємо, Металіст 1925 у дев’ятьох програв Минаю.