Агробізнес у драматичному матчі здобув перемогу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні стартував 10-й тур чемпіонату України з футболу у Першій лізі.

Агробізнес приймав Авангард. Господарі змогли здобути мінімальну перемогу, яка дозволила їм очолити турнірну таблицю Першої ліги.

Наразі у Авангарда 22 очка, другим іде Рух із 20 очками та грою у запасі.

Чемпіонат України - Перша ліга 2019/20

10 тур, 20 вересня

Агробізнес – Авангард 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 64 Сікорський, 1:1 – 67 Бородай (пен), 2:1 – 73 Сікорський

Раніше, Волинь не переграла Інгулець.

Нагадаємо, Металіст 1925 у дев’ятьох програв Минаю.