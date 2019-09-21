Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 21 вересня, відбулися матчі 5 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини, Бундесліга
21 вересня, 5 тур
Баварія - Кельн 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 3 Левандовськи, 2:0 - 48 Левандовськи, 3:0 - 62 Коутіньо(П), 4:0 - 73 Перішич
Баєр - Уніон Берлін 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 20 Фолланд, 2:0 - 25 Алларіо
Герта - Падеборн 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 10 Ділросун, 2:0 - 52 Вольф, 3:0 - 54 Золінські
Фрайбург - Аугсбург 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 23 Холер, 1:1 - 39 Нідерлерхнер
Нагадаємо, Шальке вирвало перемогу у Майнца. Раніше, Лейпциг та Баварія зіграли внічию.