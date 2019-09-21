Герта здолала Падеборн

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 вересня, відбулися матчі 5 туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

21 вересня, 5 тур

Баварія - Кельн 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 3 Левандовськи, 2:0 - 48 Левандовськи, 3:0 - 62 Коутіньо(П), 4:0 - 73 Перішич

Баєр - Уніон Берлін 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 20 Фолланд, 2:0 - 25 Алларіо

Герта - Падеборн 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 10 Ділросун, 2:0 - 52 Вольф, 3:0 - 54 Золінські

Фрайбург - Аугсбург 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 23 Холер, 1:1 - 39 Нідерлерхнер

Нагадаємо, Шальке вирвало перемогу у Майнца. Раніше, Лейпциг та Баварія зіграли внічию.