Шальке змогло зд

Джерело - Чемпіон.

У п’ятому турі німецької Бундесліги Шальке приймав Майнц.

Першими рахунок у матчі відкрили гравці Шальке. Амін Харіт знайшов у штрафному майданчику Сердара, який розстріляв ворота супурників.

Майнц відігрався всередині другого тайму, коли Карім Онісіво бездоганно пробив з межі штрафного майданчика. Однак на останній хвилині матчу господарі змогли вирвати перемогу, відзначився Амін Харіт.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга 2019/20

5 тур, 14 вересня

Шальке – Майнц 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 36 Сердар, 1:1 – 74 Онісіво, 2:1 – 89 Харіт

Нагадаємо, Баварія отримала рекордний прибуток у минулому сезоні.

Раніше, Лейпциг та Баварія зіграли внічию.