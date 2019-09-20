Джерело - Чемпіон.
У п’ятому турі німецької Бундесліги Шальке приймав Майнц.
Першими рахунок у матчі відкрили гравці Шальке. Амін Харіт знайшов у штрафному майданчику Сердара, який розстріляв ворота супурників.
Майнц відігрався всередині другого тайму, коли Карім Онісіво бездоганно пробив з межі штрафного майданчика. Однак на останній хвилині матчу господарі змогли вирвати перемогу, відзначився Амін Харіт.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга 2019/20
5 тур, 14 вересня
Шальке – Майнц 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 36 Сердар, 1:1 – 74 Онісіво, 2:1 – 89 Харіт
Нагадаємо, Баварія отримала рекордний прибуток у минулому сезоні.
Раніше, Лейпциг та Баварія зіграли внічию.